 Apple TV+ OGGI è GRATIS: scopri come accedere subito
Picsart

Apple TV+ oggi è gratis! Potrai accedere a tutto il catalogo di contenuti senza pagare un centesimo. Approfittane subito a questo link! Se sei un nuovo utente o registri un nuovo account hai diritto a 7 giorni di prova gratuita per scoprire tutte le fantastiche proposte di questa piattaforma di streaming live e on demand di altissima qualità.

Scopri Apple TV+

Il periodo di prova gratuito può diventare di 1 mese se ti abboni ad Apple One. In un’unica soluzione hai fino a cinque abbonamenti inclusi a un prezzo sorprendentemente basso. Cosa è incluso?

  • iCloud+, il cloud di Apple che ti offre fino a 2TB di spazio di archiviazione online protetto, sicuro e sincronizzato con tutti i tuoi dispositivi.
  • Apple Music, la piattaforma di streaming musicale con oltre 100 milioni di brani e oltre 30.000 playlist.
  • Apple Arcade, lo spazio dove trovi tantissimi giochi per soddisfare la tua voglia di intrattenimento.
  • Apple Fitness+, l’app che ti aiuta a tenerti in forma con 12 tipi di allenamento, dal rafforzamento all’HIIT e allo yoga.
  • Apple TV+, la piattaforma di streaming live e on demand serie e film di grande successo, programmi per bambini e contenuti originali creati dai migliori talenti del cinema e della TV.

Come ottenere Apple TV+ gratis 3 mesi

C’è però un’altra possibilità per provare Apple TV+ gratis per ben 3 mesi. Questa opportunità è riservata a tutti coloro che hanno acquistato nuovi dispositivi Apple. Cosa stai aspettando? Verifica i requisiti a questo link! Si tratta di un’opportunità unica per risparmiare grazie al tuo nuovo acquisto tutto da provare.

Scopri Apple TV+

Con questo abbonamento hai accesso a tantissimi contenuti originali tra cui film, serie, docuserie, documentari, programmi per bambini e tanto altro ancora. Potrai anche seguire molti eventi sportivi. Tutto attraverso l’app multi-dispositivo disponibile non solo per Apple, ma anche per Android, Smart TV e Chiavette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Osvaldo Lasperini
18 nov 2025
