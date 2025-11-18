Apple TV+ OGGI è GRATIS: scopri come accedere subito

Apple TV+ oggi è gratis! Potrai accedere a tutto il catalogo di contenuti senza pagare un centesimo. Approfittane subito a questo link! Se sei un nuovo utente o registri un nuovo account hai diritto a 7 giorni di prova gratuita per scoprire tutte le fantastiche proposte di questa piattaforma di streaming live e on demand di altissima qualità.

Il periodo di prova gratuito può diventare di 1 mese se ti abboni ad Apple One. In un’unica soluzione hai fino a cinque abbonamenti inclusi a un prezzo sorprendentemente basso. Cosa è incluso?

, l’app che ti aiuta a tenerti in forma con 12 tipi di allenamento, dal rafforzamento all’HIIT e allo yoga. Apple TV+, la piattaforma di streaming live e on demand serie e film di grande successo, programmi per bambini e contenuti originali creati dai migliori talenti del cinema e della TV.

Come ottenere Apple TV+ gratis 3 mesi

C’è però un’altra possibilità per provare Apple TV+ gratis per ben 3 mesi. Questa opportunità è riservata a tutti coloro che hanno acquistato nuovi dispositivi Apple. Cosa stai aspettando? Verifica i requisiti a questo link! Si tratta di un’opportunità unica per risparmiare grazie al tuo nuovo acquisto tutto da provare.

Con questo abbonamento hai accesso a tantissimi contenuti originali tra cui film, serie, docuserie, documentari, programmi per bambini e tanto altro ancora. Potrai anche seguire molti eventi sportivi. Tutto attraverso l’app multi-dispositivo disponibile non solo per Apple, ma anche per Android, Smart TV e Chiavette.