Apple TV+ prima è gratis, poi solo 9,99€ al mese

Senza alcun dubbio, Apple TV+ è il servizio di streaming live e on demand di qualità e con un ricco catalogo di titoli da guardare tutti d’un fiato. Oggi puoi scegliere tra varie opzioni di prova gratuita. Sì, hai capito proprio bene! Prima di impegnarti in un abbonamento, questo servizio ti offre la possibilità di sperimentarlo gratis.

Per tutti coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple, tra quelli idonei, c’è la possibilità di provare il servizio gratis per 3 mesi. L’offerta va attivata entro 90 giorni dall’acquisto del prodotto Apple idoneo all’iniziativa. Al termine della prova, l’abbonamento si rinnova a soli 9,99€ al mese salvo disdetta anche il giorno prima.

Se scegli di Apple One, avrai accesso a 1 mese di prova gratuita che può includere fino a sei altri fantastici servizi. Tutto in un unico pacchetto, in un solo piccolo abbonamento. Stiamo parlando di Apple TV+, iCloud+, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness+.

Infine, puoi semplicemente scegliere Apple TV+ con una prova gratuita di 7 giorni. Grazie a questa potrai sperimentare tutte le funzionalità della piattaforma accedendo a tutti i titoli disponibili a catalogo tra cui film, serie TV, show, documentari, docuserie, reality ed eventi live, anche sportivi.

Apple TV+ non scherza: l’intrattenimento è per tutta la famiglia

Scegli subito Apple TV+ approfittando di una tra le varie opzioni di prova gratuita. Ogni mese vengono aggiunte tantissime novità per arricchire il catalogo con nuovi contenuti per tutta la famiglia. Febbraio 2025 sarà un mese decisamente ricco:

Serie TV

dal 5 febbraio 2025 Amare da morire | Drammatico | Serie TV Apple TV+

“Amare da morire“ racconta la storia del cauto Raúl (Joan Amargós), che dopo la diagnosi di tumore cardiaco si ricongiunge con Marta (Verónica Echegui), spirito libero e da poco incinta. I due riprendono le fila di un’amicizia nata durante l’infanzia e, uniti dal destino, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore. Riuscirà Marta, perennemente restia a impegnarsi, a innamorarsi? E Raúl incontrerà l’amore della sua vita?

dal 14 febbraio 2025 Goldie – Un mondo a colori | Animazione | Serie TV Apple TV+

Ispirato all’omonimo e pluripremiato cortometraggio animato di Emily Brundige del 2019, “Goldie” segue le vicissitudini di Goldie, una ragazza gigante con un cuore grande, che parte per epiche avventure con i suoi migliori amici nell’amata città di Boysenberg. In 13 episodi della durata di mezz’ora, imparano insieme che essere diversi è qualcosa da celebrare e che c’è spazio per tutti in questo mondo, anche per i giganti.

dal 21 febbraio 2025 Si gioca: Major League Soccer | Documentario sportivo | Serie TV Apple TV+

Dai uno sguardo oltre il campo da gioco e scopri le personalità che animano la Major League Soccer. Con dettagli senza precedenti su giocatori, allenatori e club, questa serie esplora i momenti elettrizzanti e le storie avvincenti che rendono indimenticabile la stagione 2024. Surface | Thriller psicologico | Serie TV Apple TV+

Ambientata nell’élite di San Francisco, “Surface” ha come protagonista Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show”) nei panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Mentre cerca di ricostruire la sua vita con l’aiuto del marito e degli amici, Sophie inizia a mettere in dubbio se la verità che le hanno raccontato sia davvero la realtà che ha vissuto. Con colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, questo thriller sexy e raffinato porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi senza conoscere i tuoi segreti? “Surface” è la storia di una riscoperta di sé che spinge a chiedersi se le persone sono predestinate a diventare ciò che sono, o se possono scegliere la propria identità.

26 febbraio 2025 Berlino: codice rosso | Drammatico, Azione | Serie TV

Gestire un caotico pronto soccorso nell’ospedale più difficile e sovraffollato di Berlino non è un compito da poco per la giovane dottoressa Parker, che cerca un nuovo inizio nella grande città dopo che la sua vita privata è andata a rotoli a Monaco. Quando cerca di attuare le riforme necessarie, Parker si scontra con la resistenza del personale sottopagato, male equipaggiato e cronicamente affaticato, che sopravvive solo grazie a un’indispensabile dose di umorismo nero. Ma di fronte a un sistema sanitario sempre più spietato, il team deve mettere da parte le differenze e fare squadra per salvare vite.



Film Apple TV+

dal 14 febbraio 2025 Misteri dal profondo | Azione, Avventura, Fantascienza | Film Apple TV+

Due agenti speciali con addestramento avanzato (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) vengono assegnati a due torri di guardia che si trovano ai lati opposti di un’enorme e segretissima forra, con l’incarico di proteggere il mondo da un male misterioso e oscuro che si annida al suo interno. Mentre cercano di rimanere vigili nel difendere l’area da un nemico che non si può vedere, i due iniziano a stringere un legame a distanza. Quando scoprono la catastrofica minaccia per l’umanità, devono collaborare mettendo alla prova la propria forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella forra prima che sia troppo tardi.