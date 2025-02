Apple TV+: quali serie TV vedere questa settimana

Apple TV+ è il servizio di Casa Cupertino che offre ai suoi abbonati tantissimi contenuti originali in streaming. Si tratta di una proposta esclusiva di altissima qualità che, nel tempo, ha integrato film, serie TV ed eventi sportivi davvero molto interessanti per il suo pubblico. Se ancora non hai provato questo servizio, accedi subito alla prova gratuita!

Apple TV+: cosa guardare questa settimana

Scissione 2 | Serie TV Thrillet

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) è a capo di un team alla Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze che derivano dall’aver giocato con i limiti umani, che li condurranno su un sentiero di sventura.

Eva è una civetta vivace e ingegnosa che abita accanto alla sua migliore amica Lucy nella foresta di Treetopington. Con la sua personalità irresistibile e la grande immaginazione, si lancia in avventure sempre più ambiziose che annota puntualmente sul suo diario.

Di nuovo in ufficio sotto le stesse luci fluorescenti, il team di Mythic Quest affronta nuove sfide in un panorama dei videogame in continua evoluzione, mentre nascono nuove stelle, gli ego si scontrano, le relazioni fioriscono e tutti cercano di avere un po’ più di equilibrio tra lavoro e vita privata.

“Amare da morire” racconta la storia del cauto Raúl (Joan Amargós), che dopo la diagnosi di tumore cardiaco si ricongiunge con Marta (Verónica Echegui), spirito libero e da poco incinta. I due riprendono le fila di un’amicizia nata durante l’infanzia e, uniti dal destino, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore. Riuscirà Marta, perennemente restia a impegnarsi, a innamorarsi? E Raúl incontrerà l’amore della sua vita?.

