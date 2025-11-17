 Apple TV+: scopri come ottenerla GRATIS
Scopri come ottenere Apple TV+ gratis con oltre centinaia di programmi e film esclusivi tutti da vedere e nuovi titoli ogni settimana.
Apple TV+

Con Apple TV+ hai accesso a oltre centinaia di programmi e film esclusivi. Inoltre, ogni settimana vengono caricati a catalogo nuovi titoli tutti da scoprire. Potrai gustarti avvincenti film drammatici, fantascienza straordinaria e commedie leggere. Tutto questo con zero pubblicità, solo contenuti. Ottienila gratis oggi stesso! Sai come? È facile, veloce e fai tutto online.

Se sei un nuovo cliente hai diritto a 7 giorni di prova gratuita. Potrai accedere a tutto il ricco catalogo senza limiti e senza pagare un centesimo. Dopo i 7 giorni l’abbonamento ti costa solo 9,99 euro al mese. Puoi condividerlo con la tua famiglia e puoi disdire quando vuoi, senza vincoli né penali. Niente male vero? Un’ottima soluzione di intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia.

Se hai acquistato nuovi dispositivi Apple hai 3 mesi in regalo. In altre parole, Apple TV+ è gratis se acquisti un dispositivo Apple e attivi l’offerta entro 90 giorni. I dispositivi acquistati devono essere compatibili con questa promozione. Una volta attivata l’offerta potrai goderti l’intero catalogo per 3 mesi senza pagare nulla. Insomma, un regalo davvero speciale.

Se provi Apple One hai 1 mese di gratis. La piattaforma di streaming è infatti inclusa in questo unico pacchetto a un piccolo prezzo che include altri servizi di Apple: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, il nuovissimo Apple Fitness+ su Apple Watch e iCloud+. Un abbonamento sicuramente conveniente e interessante.

Apple TV+ su tutti i tuoi dispositivi

Non devi preoccuparti di compatibilità. Apple TV+ è disponibile con la sua app su tutti i tuoi dispositivi, anche se hai uno smartphone o un tablet Android. La trovi per Apple TV, iPhone, iPad, Mac, AirPlay, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Sony, Sky, TIM, Fire TV, Google TV, PlayStation e Xbox. Cosa stai aspettando? Ottienila gratis oggi stesso!

Tutto senza pubblicità e con nuovi contenuti aggiunti ogni settimana! Vivi il vero intrattenimento con contenuti Apple Original di altissima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Osvaldo Lasperini
17 nov 2025
