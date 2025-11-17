Apple TV+: scopri come ottenerla GRATIS

Con Apple TV+ hai accesso a oltre centinaia di programmi e film esclusivi. Inoltre, ogni settimana vengono caricati a catalogo nuovi titoli tutti da scoprire. Potrai gustarti avvincenti film drammatici, fantascienza straordinaria e commedie leggere. Tutto questo con zero pubblicità, solo contenuti. Ottienila gratis oggi stesso! Sai come? È facile, veloce e fai tutto online.

Se sei un nuovo cliente hai diritto a 7 giorni di prova gratuita. Potrai accedere a tutto il ricco catalogo senza limiti e senza pagare un centesimo. Dopo i 7 giorni l’abbonamento ti costa solo 9,99 euro al mese. Puoi condividerlo con la tua famiglia e puoi disdire quando vuoi, senza vincoli né penali. Niente male vero? Un’ottima soluzione di intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia.

Se hai acquistato nuovi dispositivi Apple hai 3 mesi in regalo. In altre parole, Apple TV+ è gratis se acquisti un dispositivo Apple e attivi l’offerta entro 90 giorni. I dispositivi acquistati devono essere compatibili con questa promozione. Una volta attivata l’offerta potrai goderti l’intero catalogo per 3 mesi senza pagare nulla. Insomma, un regalo davvero speciale.

Se provi Apple One hai 1 mese di gratis. La piattaforma di streaming è infatti inclusa in questo unico pacchetto a un piccolo prezzo che include altri servizi di Apple: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, il nuovissimo Apple Fitness+ su Apple Watch e iCloud+. Un abbonamento sicuramente conveniente e interessante.

Apple TV+ su tutti i tuoi dispositivi

Non devi preoccuparti di compatibilità. Apple TV+ è disponibile con la sua app su tutti i tuoi dispositivi, anche se hai uno smartphone o un tablet Android. La trovi per Apple TV, iPhone, iPad, Mac, AirPlay, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Sony, Sky, TIM, Fire TV, Google TV, PlayStation e Xbox. Cosa stai aspettando? Ottienila gratis oggi stesso!

Tutto senza pubblicità e con nuovi contenuti aggiunti ogni settimana! Vivi il vero intrattenimento con contenuti Apple Original di altissima qualità.