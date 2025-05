Apple TV+: provala gratis per 7 giorni e scopri le ultime uscite di maggio

Il mese di maggio porta una nuova ondata di contenuti originali su Apple TV+, con titoli pensati per chi ama le grandi avventure, le storie futuristiche, i colpi di scena e le biografie d’autore.

Dunque, tantissime nuove serie da gustare su Apple TV+, con un’interessante iniziativa: 7 giorni di prova gratis, poi 9,99€ al mese.

Tutte le novità di Apple TV+ nel mese di maggio

Ecco le ultime uscite su Apple TV+ (la maggior parte in arrivo nei prossimi giorni):

In moto verso casa – 9 maggio

– 9 maggio Murderbot – 16 maggio

– 16 maggio Deaf President Now! – 16 maggio

– 16 maggio Fountain of Youth – L’eterna giovinezza – 23 maggio

– L’eterna giovinezza – 23 maggio Lulu, la rinoceronte – 30 maggio

– 30 maggio Bono: Stories of Surrender – 30 maggio

Si parte con una nuova tappa dell’epico viaggio su due ruote di Ewan McGregor e Charley Boorman, protagonisti della docuserie In moto verso casa (Long Way Home). I due amici attraversano l’Europa su moto d’epoca restaurate, partendo dalla Scozia per arrivare in Inghilterra, lungo un itinerario che li porta attraverso la Scandinavia, il Circolo Polare Artico, i Paesi Baltici e l’Europa centrale.

A metà mese su Apple TV+ arriva Murderbot, una nuova serie sci-fi firmata dai fratelli Chris e Paul Weitz, con Alexander Skarsgård nel ruolo del protagonista. Tratta dai romanzi di Martha Wells, racconta la storia di un cyborg disilluso che, pur potendo agire in piena autonomia, preferirebbe guardare soap opera nello spazio anziché interagire con gli esseri umani. Ma sarà costretto a seguire una missione pericolosa senza rivelare la sua indipendenza.

Con Fountain of Youth, il regista Guy Ritchie firma un film d’azione dai toni epici, scritto da James Vanderbilt. Al centro della storia due fratelli, interpretati da John Krasinski e Natalie Portman, che si riuniscono per una serie di furti spettacolari in giro per il mondo, alla ricerca della leggendaria Fonte della Giovinezza.

Chiude il mese e arricchisce il catalogi di Apple TV+ Bono: Stories of Surrender, il documentario di Andrew Dominik ispirato al one-man show dell’iconico frontman degli U2. Attraverso racconti personali, aneddoti, musica dal vivo e filmati inediti, Bono si racconta in prima persona: dal ruolo di figlio e padre a quello di artista e attivista, in un racconto intimo che ripercorre la sua vita e carriera, con alcuni dei brani più significativi della band eseguiti sul palco del Beacon Theatre.