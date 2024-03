Apple TV+, provalo gratis per 7 giorni e accedi a film Original

Prova subito Apple TV+ per avere a portata di mano tutti i vantaggi di una piattaforma streaming che ti consente di accedere come e quando vuoi ad una ampia scelta di contenuti. Inoltre, grazie ad una speciale promozione ricevi un periodo di 7 giorni gratis. Terminato tale periodo, puoi abbonarti pagando solamente una cifra pari a 9,99 euro al mese.

Docuserie, serie commedia, contenuti per tutta la famiglia e nuove serie Apple Original direttamente sullo schermo dei tuoi dispositivi preferiti. Inizia ad accedere ai contenuti Original con la prova gratuita di 7 giorni. Ricorda che puoi guardare i contenuti che ami di più non solo sulla TV ma anche sui tuoi dispositivi mobili o sul web. Per rendere l’esperienza d’uso ulteriormente perfetta, ti viene data la possibilità di condividere il tuo abbonamento con 5 membri della tua famiglia.

Apple TV+: film e serie tv

Non è una classica piattaforma streaming a cui accedere per trovare film e serie tv del momento. Non a caso, l’abbonamento al servizio offre un elevato numero di vantaggi: chi si abbona per la prima volta o ha un abbonamento scaduto e possiede i requisiti ha 3 mesi gratis di Apple TV+ se acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Inoltre, vengono offerti 6 mesi gratis di Apple Music se sottoscrivi l’abbonamento per la prima volta e hai un modello idoneo di AirPods, HomePod mini o cuffie Beats.

Non perdere altro tempo: inizia la prova gratuita di 7 giorni per accedere ad una vasta scelta tra film e serie più viste, nuove uscite e serie ma anche programmi Apple Original: ogni mese troverai anche successi e film pluripremiati.

Vuoi avere sempre a portata di mano un catalogo ricco di contenuti Original? Ora è possibile!