Apple TV sfonda con queste novità: per te 7 giorni gratis

Apple TV e le novità di febbraio 2026

Eternity – Film Romantico Commedia In un aldilà in cui le anime hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l’eternità, Joan (Elizabeth Olsen) si trova di fronte alla scelta impossibile tra l’uomo con cui ha trascorso la sua vita (Miles Teller) e il suo primo amore (Callum Turner), morto giovane e che ha atteso per decenni il suo arrivo. Disponibile dal 13 febbraio 2026 .

L’ultima cosa che mi ha detto – Serie Mistero Nella seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto”, quando Owen (Nikolaj Coster-Waldau) ricompare dopo cinque anni di latitanza, Hannah (Jennifer Garner) e la figliastra Bailey (Angourie Rice) si ritrovano a lottare contro il tempo per capire come riunire la loro famiglia prima che il passato li raggiunga. Stagione 2 disponibile dal 20 febbraio 2026 .

Monarch: Legacy of Monsters – Serie Avventura Nella seconda stagione il destino della Monarch, e del mondo, è in bilico. La drammatica saga svela segreti sepolti che riuniscono i nostri eroi (e cattivi) sull’Isola del Teschio di Kong, e un nuovo, misterioso villaggio dove un mitico Titano emerge dal mare. Gli effetti a catena del passato si ripercuotono sul presente, confondendo i legami tra famiglia, amici e nemici, il tutto con la minaccia di un evento titanico all’orizzonte. Stagione 2 disponibile dal 27 febbraio 2026 .

