Apple TV, l'ultimo update di tvOS sistema un bug davvero noioso

Altro mese, altro update in arrivo per l’Apple TV 4K di terza generazione, ovverosia il modello lanciato nel 2022. Questa volta l’aggiornamento software in arrivo è tvOS 16.3.3, versione che tra i tanti bug fix offre ufficialmente la soluzione a un noioso problema legato al telecomando Siri, presente nel dispositivo ancora dal novembre dello scorso anno.

Finalmente il telecomando funziona su Apple TV

A ben quattro mesi dalle prime segnalazioni da parte degli utenti, finalmente è arrivato il fix definitivo. Come confermato dagli esperti di FlatpanelsHD, i tecnici della Mela hanno aggiunto nel changelog di tvOS 16.3.3 la seguente nota:

“Questo aggiornamento risolve un problema per cui il telecomando Siri può non rispondere su Apple TV 4K (terza generazione).”

Dopo il bug dello storage risolto con tvOS 16.1.1, questo è uno dei peggiori problemi tecnici affrontati dagli sviluppatori dopo il lancio di Apple TV 4K (2022). Per quanto sia stato necessario attendere tante settimane prima di ricevere la soluzione ufficiale, evitando di trovarsi costretti a spegnere e riaccendere il dispositivo, almeno ora gli utenti potranno usarlo senza problemi.

Come scaricare l’aggiornamento

Per accedere a tvOS 16.3.3 basta recarsi su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software, schermata dalla quale si avvierà automaticamente il download del software via etere. Ci teniamo a sottolineare, a questo punto, che questo aggiornamento è solo per ‌Apple TV‌ 4K di terza generazione, ovvero il modello A2843. Per identificare la versione del vostro Apple TV dovete trovare il numero di modello su Impostazioni > Generali > Informazioni.

Sorprendentemente, il changelog offerto sulla pagina di supporto ufficiale Apple non vede l’aggiunta di altre note. Siamo comunque certi che i tecnici abbiano migliorato ancora la stabilità del sistema e le prestazioni generali.