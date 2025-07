Apple TV+: i film e le serie tv in arrivo ad agosto 2025

Tante nuove uscite in arrivo ad agosto su Apple TV+, la piattaforma streaming di Apple. Si comincia subito dal 1° agosto con il debutto della nuova serie drammatica di Jason Momoa intitolata Chief of War. Nello stesso giorno arriverà anche la quarta stagione di Acquasilente, brillante serie zen per bambini. Da segnalare anche i debutti delle nuove stagioni delle serie Platonic e Invasion, rispettivamente il 6 e 22 agosto.

I nuovi iscritti possono provare Apple TV+ gratis per 7 giorni. Al termine della prova gratuita il piano passa a 9,99 euro al mese.

1° agosto – Chief of War

La prima stagione della serie drammatica sui guerrieri indigeni delle isole Hawaii con protagonista l’attore Jason Momoa.

1° agosto – Acquasilente

Il ritorno della serie zen per bambini, con al centro le sfide quotidiane dei fratelli Addy, Karl e Michael, aiutati dallo speciale vicino Acquasilente (quarta stagione).

6 agosto – Platonic

I due amici Sylvia e Will tornano al centro della scena nella seconda stagione di Platonic, la serie che racconta la loro amicizia platonica, interpretati rispettivamente da Rose Byrne e Seth Rogen (seconda stagione).

15 agosto – Snoopy presenta: il musical dell’estate

Il primo speciale musicale dei Peanuts in 35 anni andrà in onda a Ferragosto su Apple TV+ (quest’anno ricorre peraltro il 75° anniversario di Peanuts). L’episodio è diretto da Erik Wiese e scritto da Bryan Schulz, Craig Schulz e Cornelius Uliano.

22 agosto – Invasion

A distanza di due anni dall’uscita del secondo capitolo, a fine agosto tutto pronto per la terza stagione di Invasion, la serie di fantascienza ideata da David Weil e Simon Kinberg. Insieme alla novità Erika Alexander, tornerà il cast principale composto da Golshifteh Farahani, India Brown, Enver Gjokaj, Shane Zaza, Shamier Anderson e Shioli Kutsuna.

29 agosto – L’isola delle forme

Nei giorni scorsi Apple TV+ ha annunciato la seconda stagione de L’isola delle forme, la serie in stop-motion ispirata ai libri di Barnett e Klassen, vincitrice di un Emmy.