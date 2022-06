Apple: verso il supporto ufficiale per il codec AV1

Apple intende aggiungere nei suoi sistemi operativi il supporto completo per il nuovo codec video standard ad alta efficienza AV1, già accolto da Netflix, Firefox ecc. La dimostrazione della cosa è data dall’ultima modifica apportata all’elenco dei codec supportati dal framework dell’azienda Core Media, con l’introduzione della nuova variabile kCMVideoCodecType_AV1.

Apple: iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura sfrutteranno un decoder AV1

Da notare che la modalità di gestione dei codec da parte di Apple è sempre stata piuttosto particolare, in special modo per quanto riguarda quelli destinati alla riproduzione dei formati di distribuzione. Attualmente non è possibile stabilire se un decoder hardware AV1 è presente all’interno del media engine dei chip M1, dell’M2 o del processore A15, ma è noto che oltre alla modifica di Core Media in iOS 16, di iPadOS 16 e macOS Ventura, l’AV1SW.videodecoder è collegato a una build ARM del noto decoder opensource Dav1d, con alcuni elementi che fanno riferimento pure all’accelerazione GPU data da Metal.

Se le cose non saranno soggette a modifiche (ipotesi che non è da escludere), iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura andranno allora a sfruttare un decoder AV1 parzialmente accelerato dalla GPU per alcuni componenti, il quale funzionerà anche sui modelli meno recenti di iPhone e di iPad, a patto che dispongano di un processore ARM.

Dai test condotti su chip Apple Silicon, Dav1d si è rivelato piuttosto snello a livello di risorse richieste. Alla luce di ciò, potrebbe non essere necessaria l’aggiunta di un vero encoder/decoder hardware all’interno del media engine, dove sono invece presenti i decoder ProRes e HEVC.