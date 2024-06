Apple Vision più economico collegato a Mac o iPhone?

Le vendite del Vision Pro non hanno raggiunto la soglia sperata, quindi Apple avrebbe deciso di tagliare la produzione. L’azienda di Cupertino ha pianificato il lancio di una seconda generazione, ma nel frattempo cercherà di incrementare il numero di utenti con una versione più economica. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha fornito ulteriori informazioni sul prossimo visore.

Collegamento a Mac o iPhone?

Il Vision Pro è un prodotto di nicchia, considerato il prezzo di 3.500 dollari. Il visore sfrutta tecnologie all’avanguardia, ma non c’è ancora una vera “killer app”. Inoltre, molti utenti lamentano il peso eccessivo, quindi usano il dispositivo per breve tempo. Con il lancio in altri paesi, abbinato alla nuova versione del sistema operativo, è previsto un incremento delle vendite.

Per avere un prodotto mainstream è tuttavia necessario abbassare il prezzo. Il modello più economico dovrebbe costare tra 1.500 e 2.000 dollari e arrivare sul mercato entro la fine del 2025. Apple potrebbero però eliminare alcune funzionalità avanzate, tra cui EyeSight (che mostra gli occhi dell’utente all’esterno), utilizzare un chip meno potente e ridurre la qualità del passthrough AR.

I prototipi del visore (nome in codice N107) hanno inoltre un campo visivo più ristretto del Vision Pro. Secondo Gurman, Apple potrebbe anche eliminare alcuni componenti interni per tagliare i costi produttori e realizzare un dispositivo che deve essere collegato a Mac o iPhone.

Per il Vision Pro 2 si prevedono invece miglioramenti per processore, videocamere esterne e comfort (sarà più leggero). Il lancio è stato recentemente posticipato dal 2025 alla fine del 2026. L’azienda di Cupertino ha infine avviato lo sviluppo di occhiali per la realtà aumentata, ma arriveranno sul mercato non prima del 2027.