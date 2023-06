Apple Vision Pro: a 90Hz per la maggior parte del tempo

Emergono nuove informazioni in merito ad Apple Vision Pro, il tanto chiacchierato e atteso visore che il colosso di Cupertino ha presentato in occasione del keynote di lunedì per l’apertura della WWDC 2023. Le informazioni provengono direttamente da una sessione con gli sviluppatori e stando a quanto dichiarato gli schermi del dispositivo sarebbero in grado di girare a 90Hz per la maggior parte del tempo.

Apple Vision Pro: frequenza di aggiornamento a 90 fotogrammi al secondo

Andando più in dettaglio, durante la sessione denominata “Optimize app power and performance for spatial reality”, Apple ha comunicato che la frequenza di aggiornamento del display del suo visore è solitamente di 90 fotogrammi al secondo. Per fare un confronto, si tratta di un refresh rate più alto dei 60Hz offerti dagli iPhone base, ma più basso dei 120Hz di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro.

Occorre tuttavia tenere presente che 90Hz è generalmente etichettata come la frequenza d’aggiornamento minima consigliata per le esperienze in realtà virtuale, in quanto viene accettato dal cervello umano come un movimento compiuto nella vita reale. Alcuni visori per la realtà virtuale presenti oggi sul mercato riescono ad arrivare fino a 144Hz.

Ci sono tuttavia alcuni casi in cui Apple Vision Pro può raggiungere una frequenza d’aggiornamento maggiore, ad esempio quando è in corso la visione di film a 24fps che vanno a portare il refresh rate a 96Hz al fine di ridurre l’effetto jitter dei fotogrammi, presentando pertanto un funzionamento non molto dissimile dal pannello ProMotion di iPhone e iPad che va ad adattare in aumento il refresh rate in base al contenuto che viene visualizzato.