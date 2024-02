Apple Vision Pro: compaiono crepe sul vetro anteriore

Molti utenti hanno deciso di fare il reso di Apple Vision Pro, in special modo perché insoddisfatti del peso dello stesso e della mancanza di app dedicate, ma a quanto pare un nuovo problema sta spingendo gli acquirenti del visore del colosso di Cupertino a rivalutazioni: l’improvvisa comparsa di crepe sul vetro anteriore.

Apple Vision Pro: tagli netti sul vetro anteriore

Andando più in dettaglio, stando a diverse segnalazioni fatte su Reddit da utenti che hanno acquistato il visore, sul vetro anteriore del dispositivo sono comparsi dei tagli netti senza un apparente motivo e sempre con la stessa disposizione, ovvero sul ponte nasale, probabilmente la parte più debole dello stampo di vetro.

Gli utenti che hanno segnalato il problema sottolineano che il visore non ha subito urti di alcun genere. L’unica azione compiuta è stata quella di collegare il dispositivo alla batteria e averlo messo in ricarica durante la notte con la copertura nella custodia da viaggio.

Alcuni utenti che hanno portato Apple Vision Pro in un Apple Store per la riparazione hanno dovuto pagare i 300 dollari di franchigia previsti dalla Apple Care+. Senza copertura assicurativa, il costo del ricambio è di 800 dollari. A un utente, però, il visore è stato sostituito con una nuova unità.

Allo stato attuale, considerando che le lamentele a tal riguardo sono ancora relativamente poche, Apple non sta diffusamente riconoscendo le crepe come un difetto del visore, ma prevalentemente come una conseguenza di un’azione fatta dall’utente. Chiaramente, nel caso in cui la problematica dovesse diventare ancora più diffusa sarà necessario prendere una differente posizione e molto probabilmente verrà messo in piedi un programma di riparazione, come già fatto in passato con altri dispositivi.

Per coloro che hanno riscontrato il problema, la soluzione migliore è sicuramente quella di mettersi in contatto con il supporto Apple e chiedere che il caso venga inoltrato per esaminare un difetto di Apple Vision Pro.