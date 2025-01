Apple Vision Pro è ora compatibile con GeForce NOW

Il gaming non è ancora il punto di forza di Apple Vision Pro e dei prodotti del colosso di Cupertino in generale, questo è un dato di fatto, ma Apple sta lavorando sempre più duramente in questa direzione. Evidente dimostrazione della cosa è datata dal fatto che è finalmente arrivato su visionOS il servizio di cloud gaming più popolare al mondo: GeForce NOW di NVIDIA.

Apple Vision Pro: arrivano i giochi del servizio di cloud gaming GeForce NOW

All’inizio del mese corrente, NVIDIA ha infatti annunciato che GeForce NOW avrebbe presto supportato Apple Vision Pro e in seguito a un aggiornamento da poco rilasciato il supporto è ufficialmente arrivato.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il prestigioso servizio di cloud gaming mette a disposizione le migliori GPU di NVIDIA per giocare alla propria libreria di Steam, Epic Games, Ubisoft Connect e Xbox Game Pass.

Nel caso specifico di Apple Vision Pro, GeForce NOW consente agli utenti in possesso del visore della “mela morsicata” di riprodurre in streaming giochi in 4K a 120 FPS, con risoluzioni ultrawide disponibili a latenza ultra bassa. Sono supportati anche i gamepad.

La libreria di giochi disponibile per gli abbonati attualmente supera i 2.000 titoli ed è persino possibile giocare a oltre 100 di essi gratuitamente senza abbonamento a pagamento richiesto.

Tutto ciò avviene attraverso l’app visionOS nativa di Safari.

Non è al momento chiaro se visionOS 2.3 appena rilasciato faccia la differenza in tema di compatibilità, ma probabilmente è meglio aggiornare prima di provare GeForce NOW.