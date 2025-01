Apple Vision Pro: fine della produzione o pausa temporanea?

I visori per la realtà mista di Apple non sono riusciti a fare breccia nel cuore del grande pubblico. Dal lancio sono state spedite meno di 500.000 unità. Il prezzo di 3.499 dollari per il modello base, e non meno di 4.000 euro in Italia, ha rappresentato un ostacolo importante all’adozione. Lo stesso vale per i suoi casi d’uso limitati e per il suo ecosistema di applicazioni ancora ristretto.

Apple sospende la produzione del Vision Pro, in arrivo un nuovo visore più economico?

Secondo The Information, Apple avrebbe iniziato a ridurre la produzione già a partire dall’estate del 2024, garantendo scorte sufficienti fino alla fine del 2025. A ottobre, Luxshare, il principale assemblatore, ha prodotto solo 1.000 unità al giorno, la metà della sua capacità massima.

Le linee di produzione non saranno smantellate immediatamente e Apple si riserva il diritto di riavviare la produzione in caso di aumento della domanda. Tuttavia, l’attenzione è già rivolta al futuro. Gli analisti, tra cui Ming-Chi Kuo, parlano di un successore del Vision Pro dotato di chip M5 entro la fine del 2025, mentre una versione più economica non vedrà la luce prima del 2027.

Il CEO di Apple Tim Cook ha giustificato le scarse vendite spiegando che il Vision Pro non era destinato al grande pubblico, ma agli early adopter desiderosi di sperimentare le tecnologie di domani. Nonostante la scarsa diffusione, Apple sta continuando a migliorare l’esperienza dell’utente con nuove funzioni, come il supporto per la modalità ultrawide e un nuovo cinturino sviluppato con ResMed per ridurre l’affaticamento.

Questo ovviamente solleva interrogativi sul futuro della realtà mista in Apple e sulla capacità dell’azienda di trasformare questa tecnologia in un prodotto mainstream. L’azienda dovrà ridurre il prezzo nei prossimi anni se vuole democratizzare i suoi visori e competere con Meta.