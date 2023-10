Apple Vision Pro: frequenza di aggiornamento fino a 100Hz

Apple Vision Pro è stato annunciato ufficialmente in occasione della WWDC di quest’anno e farà capolino sul mercato nel 2024, inizialmente solo negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 3.499 dollari. Nel mentre, però, emergono sempre maggior dettagli su di esso. È infatti notizia delle ultime ore quella che il dispositivo, stando a quanto è stato possibile apprendere dall’analisi del codice dell’ultima beta di visionOS, supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 100Hz.

Apple Vision Pro: refresh rate fino a 100Hz

Apple afferma che il visore ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz per la maggior parte del tempo, ma in una sessione online della WWDC online ha rivelato che è anche in grado di passare a 96Hz per supportare contenuti video girati a 24 fotogrammi al secondo.

Il codice trovato recentemente conferma tuttavia che la frequenza di aggiornamento massima effettiva di Apple Vision Pro è di 100Hz, ma si tratta di una modalità che si attiva solo per compensare lo sfarfallio di 50Hz rilevato dall’illuminazione artificiale.

Apple Vision Pro sarà in grado di passare tra le modalità a 90Hz, 96Hz e 100Hz, ma per la maggior parte del tempo funzionerà a 90Hz. Quando viene abilitata la Modalità viaggio, che può essere impostata quando il visore viene usato in movimento, ad esempio in volo, la frequenza massima che può essere raggiunta è pari a 90Hz.

Ricordiamo che i due display montati sul visore sono schermi di tipo micro-OLED personalizzati con 23 milioni di pixel, molti di più di un televisore 4K per ogni occhio.