Apple Vision Pro: Modalità Viaggio quando si va in aereo

A quanto pare, il colosso di Cupertino ha previsto la possibilità di abilitare la Modalità Viaggio per il suo Apple Vision Pro, al fine di migliorare l’esperienza d’uso dell’utente quando viaggia a bordo di un aereo, in spazi ristretti e con altre persone vicine.

Apple Vision Pro con modalità Viaggio

A rendere nota la cosa è stata, nelle scorse ore, la redazione di MacRumors, dopo aver analizzato l’SDK del visore, spiegando che poiché lo spazio in aereo è chiuso e particolari fattori ambientali possono essere problematici per l’impiego dei dispositivi VR, la modalità in questione pare essere stata concepita giust’appunto al fine di garantire un’esperienza più gradevole.

Nella developer beta di visionOS‌ sono state infatti individuate stringhe quali: “Sei su un aereo?”, “Se sei su un aereo, devi attivare la Modalità Viaggio per continuare a usare Apple Vision Pro”. Ulteriori stringhe scovate sono: “Rimanere fermi in Modalità Viaggio”, “Rimanere fermi mentre la modalità viene disattivata”, “Alcune funzionalità di sicurezza saranno disattivate”, “L’attuale vestibilità può ridurre la precisione dello sguardo”, “Attivare la Modalità Viaggio quando si è a bordo di un aereo per continuare a usare Apple Vision Pro‌”, “La vostra rappresentazione non è disponibile quando è attiva la Modalità Viaggio”.

Una delle richieste, per la precisione quella di restare fermi, potrebbe rappresentare un’impostazione di sicurezza della Modalità Viaggio, pensata magari al fine di evitare che chi sta facendo uso del visore decida di alzarsi dal proprio posto a sedere durante le fasi del decollo o di atterraggio dell’aereo in risposta agli stimoli provenienti dal contenuto visualizzato sul visore.