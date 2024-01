Apple Vision Pro: in arrivo l'ultima settimana di gennaio

Al debutto di Apple Vision Pro sul mercato manca ormai poco, molto poco. Stando infatti a quelle che sono le più recenti informazioni diffuse dal Wall Street Insight, un servizio di notizie per gli investitori cinesi che però non ha un track record consolidato in merito ai rumor sul colosso di Cupertino, il tanto chiacchierato visore verrà lanciato il 27 gennaio negli Stati Uniti.

Apple Vision Pro verrà lanciato il 27 gennaio negli USA

Da tenere presente che in base al report il lancio sarebbe fissato in una data che cade di sabato negli Stati Uniti, ma c’è la possibilità che il riferimento sia al 27 gennaio in Cina, che cade di venerdì 26 gennaio negli Stati Uniti, una data molto più probabile per il lancio di Vision Pro.

Raramente Apple ha lanciato nuovi prodotti hardware di sabato, per cui sembra molto improbabile che al visore possa toccare questa sorte. Il perché del fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook preferisce lanciare i suoi prodotti nei giorni feriali è da ricercare con la possibilità di allinearsi al normale orario di lavoro, assicurandosi la massima copertura mediatica e la reazione del mercato azionario.

Ricordiamo che in precedenza il noto analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che si aspetta che Apple Vision Pro potesse raggiungere gli scaffali alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, il che si allinea con il nuovo report dalla Cina, mentre il giornalista Mark Gurman di Bloomberg aveva precedentemente asserito che Apple stava pianificando il lancio del dispositivo per il mese di febbraio.