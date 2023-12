Apple Vision Pro: spedizioni attese a gennaio 2024

Discutendo di quelle che potrebbero essere le novità della “mela morsicata” per il 2024, l’analista Ming-Chi Kuo ha fatto sapere che Apple Vision Pro comincerà ad essere spedito durante i primi giorni di gennaio, similmente a quanto precedentemente dichiarato qualche giorno fa da Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Vision Pro: le spedizioni cominceranno i primi giorni di gennaio 2024

Andando più in dettaglio, Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple Vision Pro sarà il prodotto più importante realizzato da Apple per questo 2024 in dirittura d’arrivo, che il visore si trova attualmente in fase di produzione di massa e che, per l’appunto, le spedizioni cominceranno la prima settimana di gennaio.

Con ogni probabilità, dunque, Apple Vision Pro arriverà sugli scaffali dei negozi americani a fine gennaio o durante i primi giorni di febbraio e le unità spedite previste per tutto il 2024 dovrebbero essere 500.000.

“Se il feedback degli utenti su Vision Pro sarà migliore del previsto, questo contribuirà a rafforzare il consenso del mercato secondo cui Vision Pro sarà il prossimo prodotto di punta nell’elettronica di consumo” ha affermato Ming-Chi Kuo sul suo blog.

Nel mentre, Apple si sta occupando della formazione dei dipendenti negli Apple Store, in modo tale che possano essere pronti per quando verrà dato il va alle vendite. Infatti, anche se il visore si potrà comprare online, l’azienda inviterà gli acquirenti a ritirarlo presso uno store per poterne comprendere a pieno tutte le potenzialità, essendo questo un device particolare ed essendo questa la prima volta che l’azienda rende disponibile un prodotto del genere.