Apple Vision Pro: meno di 500.00 unità nel 2024

Stando a quelle che sono le più recenti previsioni fatte da Bloomberg sulla base dei dati forniti dagli analisti di IDC, il visore Apple Vision Pro non supererà la soglia delle 500.000 unità vendute entro la fine del 2024.

Apple Vision Pro: nel 2024 non supererà le 500.000 unità vendute

Andando più in dettaglio, si prevede che il dispositivo vedrà un calo del 75% delle vendite nazionali nel trimestre in corso, ma il lancio di Apple Vision Pro a livello internazionale questo mese dovrebbe compensare la cosa. Il dispositivo, infatti, non è più solo un’esclusiva degli Stati Uniti come invece lo era inizialmente quando è stato presentato ufficialmente al pubblico.

IDC ritiene che una versione più economica dell’attuale visore, che presenta un prezzo tutt’altro che economico, a partire da 3.500 dollari, dovrebbe riaccendere l’interesse nel 2025, ma non viene messo in conto che le vendite aumentino in modo significativo nel prossimo anno.

“Il successo di Vision Pro, indipendentemente dal suo prezzo, dipenderà in definitiva dai contenuti disponibili”, ha detto Francisco Jeronimo, vicepresidente di IDC. “Mentre Apple espande il prodotto ai mercati internazionali, è fondamentale che anche i contenuti locali siano resi disponibili”, ha aggiunto.

La “mela morsicata” dovrebbe produrre meno di 400.000 unità di Apple Vision Pro nel 2024 a causa della complessità della realizzazione del dispositivo, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. Tuttavia, si dice che il colosso di Cupertino stia già lavorando a una nuova versione di Apple Vision Pro per il 2025 che avrà un prezzo più conveniente. Jeronimo di IDC prevede che le vendite raddoppieranno quando arriverà nella seconda metà del 2025.