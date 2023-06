Apple Vision Pro: non sono state svelate tutte le funzioni

A quanto pare, nel presentare Apple Vision Pro il colosso di Cupertino non ha svelato tutte le app che il suo tanto atteso e chiacchierato visore è in grado di supportare. Ci sono pure app per il fitness e il benessere, il monitoraggio dell’intero corpo e altro ancora.

Apple Vision Pro: app per fitness, benessere e altro ancora

A rendere nota la cosa è stato il The Information, dichiarando in un apposito report che alcune funzionalità potrebbero rimanere in fase di sviluppo, mentre altre potrebbero essere state del tutto abbandonate.

Considerando che Apple non rilascerà il suo visore fino all’inizio del 2024 e considerando che non ha ancora rivelato i dettagli completi sul dispositivo, potrebbero esserci ancora funzioni aggiuntive che saranno disponibili al momento del lancio e altre che giungeranno con gli aggiornamenti futuri del software visionOS.

Tornando alle soluzioni per il fitness e il benessere a cui Apple pare puntare con il suo visore, alcuni dipendenti hanno discusso di collaborazioni con marchi come Nike per allenarsi con i visori, mentre altri hanno studiato cuscinetti per il viso più adatti per allenamenti ad alta intensità. Una proposta prevedeva persino di indossare e interagire con i contenuti su Vision Pro mentre si era su una cyclette.

Il report aggiunge altresì che il colosso di Cupertino aveva pianificato di rendere disponibili i contenuti 3D su Apple TV+, ma questa novità potrebbe essere annunciata in seguito.

Inoltre, per il momento non è stata posta particolare enfasi sui giochi tanto quanto era stato pianificato in una fase precedente, e la possibilità di utilizzare il visore come display esterno per un Mac non è così avanzata come invece pianificato.