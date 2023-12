Apple Vision Pro potrebbe avere una cover protettiva

Il prossimo anno, verrà lanciato sul mercato il tanto atteso Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino di cui si parla da tempo immemore e che l’azienda capitanata da Tim Cook ha annunciato in via ufficiale durante uno speciale evento tenutosi mesi addietro. La commercializzazione del device dovrebbe essere accompagnata da tutta una serie di accessori ad esso dedicati, come una fascia superiore e delle lenti correttive per chi necessita di occhiali da vista, tra cui probabilmente ci sarà anche una cover, stando almeno a quanto emerso nel corso delle ultime ore.

Apple Vision Pro: il brevetto della cover protettiva

Un nuovo brevetto Apple da poco scovato, infatti, rivela l’intenzione dell’azienda della “mela morsicata” di rendere disponibile anche una custodia protettiva per il visore, visibile nell’immagine che accompagna questo post, realizzata in tessuto soft-touch per coprire la parte anteriore e i lati del dispositivo.

Il retro del visore, invece, resterebbe del tutto scoperto. Probabilmente, dunque, la cover è progettata per proteggere il prezioso display da graffi e altri danni accidentali a cui si potrebbe andare incontro durante il trasporto e la conservazione dello stesso.

Inoltre, la cover presenta una linguetta sul lato sinistro che consente di rimuoverla facilmente una volta applicata al dispositivo.

L’informazione è emersa dall’analisi di un totale di 70 brevetti che sono stati concessi ad Apple venerdì 22 dicembre.

Unitamente al brevetto relativo alla cover ne è spuntato anche un altro che descrive una batteria per Apple Vision Pro con una porta incassata. Si tratta di un dettaglio rilevante, il quale andrebbe ad evidenziare il fatto che il cavo dell’unità della batteria è rimovibile.