Apple Vision Pro potrebbe essere usato per gli eventi sportivi live

Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino, sebbene non abbia riscosso grandissimo successo come auspicato dall’azienda, può contare su un fattore unico: la tecnologia video immersa. Ciò consente agli utenti di sentirsi proprio nel cuore dell’azione, con viste a 360 gradi e audio spaziale che creano un’esperienza estremamente coinvolgente. Purtroppo, però, i contenuti disponibili sono stati finora limitati, ma ben presto le cose potrebbero cambiare, andando a includere anche gli eventi sportivi dal vivo.

Apple Vision Pro per gli eventi sportivi dal vivo

In base a quanto recentemente emerso, Apple sarebbe infatti in discussione per equipaggiare un famoso stadio della tecnologia necessaria per catturare eventi sportivi dal vivo in formato video immersivo. Anche se lo stadio specifico non è stato esplicitamente nominato, si presume possa trattasi del Santiago Bernabéu del Real Madrid, attualmente in fase di ristrutturazione. Il presidente del club spagnolo, Florentino Pérez, ha discusso apertamente delle limitazioni di capacità della sede, accennando a un’apertura alle innovazioni che potrebbero migliorare l’esperienza dei tifosi.

Una trasmissione in diretta e coinvolgente di un importante evento sportivo sarebbe un punto di svolta, non solo per gli utilizzatori di Apple Vision Pro, ma per il futuro della visione sportiva in generale. Per i tifosi che sono impossibilitati a recarsi di persona allo stadio, a prescindere dalle motivazioni, questa tecnologia potrebbe essere un sogno che si avvera.

Se la cosa andrà effettivamente in porto con il Real Madrid, potrebbe aprire le porte per partnership simili con altre squadre e campionati in tutto il mondo.

I potenziali vantaggi per il gruppo capitanato da Tim Cook sono ben evidenti: un motivo in più, o meglio un motivo convincente, per gli utenti per acquistare Apple Vision Pro.