Apple: visore AR/VR con micro OLED di Samsung

Nelle scorse ore, sono state diffuse online notizie relative alla seconda generazione del tanto chiacchierato visore AR/VR di Apple e di una sua variante entry level, ma è bene tenere presente che ancora non è stata presentata la prima generazione di questo dispositivo e che forse sarebbe meglio concentrarsi sulle notizie ad essa relativa, come quelle da poco diffuse, facenti riferimento agli schermi impiegati.

Apple: schermi micro OLED Samsung per il visore

Più precisamente, stando a un recentissimo report, Samsung Display starebbe per diventare il fulcro della produzione di display per l’AR, in quanto avrebbe ricevuto richieste di schermi per degli headset da diverse compagnie, tra cui Apple, ma anche Meta e Samsung stessa.

Sino ad ora, Samsung Display avrebbe evitato gli schermi per visori AR/VR poiché considerati poco profittevoli, ma le cose sono destinate a cambiare nel breve termine, con un’adozione sempre più ampia dei dispositivi legati alla realtà virtuale e al metaverso. Più precisamente, pare che saranno le tecnologie micro-LED e micro-OLED, due settori in cui Samsung regna quasi incontrastata, a rivelarsi vitali in tale ambito.

Rispetto al 2011, anno in cui Samsung mostrò alcuni prototipi, la tecnologia OLED si è notevolmente evoluta e vede proprio nell’azienda sudcoreana uno dei principali esponenti, sia per quel che concerne la qualità che la capacità produttiva.

In virtù di tutto ciò, il visore AR/VR di Apple dovrebbe disporre di due o tre schermi micro OLED, ciascuno con risoluzione 8K oppure 4K e con una densità di pixel per pollici fino a 3000 ppi.