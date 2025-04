Apple vuole creare un iPhone tutto in vetro

La presunta riprogettazione di iOS 19 con design translucido è sicuramente un punto di svolta, ma anche l’ultimo brevetto di Apple, che parla in dettaglio di un iPhone con superfici realizzate totalmente in vetro non è assolutamente da meno.

Apple: iPhone con superfici in vetro

Il brevetto descrive dispositivi in cui tutte le superfici esterne (anteriore, posteriore e laterali) sono realizzate in vetro, creando un aspetto senza soluzione di continuità e trasparente con un’interfaccia itinerante che può essere utilizzata da qualsiasi angolazione.

Al di là dell’estetica, gli involucri in vetro introdurrebbero nuove capacità interattive. Apple descrive le aree sensibili al tocco e alla forza che si estendono ai lati e alla parte posteriore dei dispositivi, creando essenzialmente interfacce multi-late che potrebbero adattarsi in base a come l’utente tiene o orienta il dispositivo. Le forme di realizzazione includono anche meccanismi per smontare i dispositivi per le riparazioni.

Per gli iPhone, il brevetto illustra un design in vetro a sei lati in cui i display potrebbero apparire su qualsiasi superficie, con sistemazioni per componenti come altoparlanti e microfoni. L’interfaccia utente si sposterebbe dinamicamente a seconda dell’orientamento del dispositivo, consentendo interazioni contestuali indipendentemente dal lato rivolto verso l’utente.

Da notare che il brevetto include anche concept per altri prodotti Apple, tra cui un Mac Pro in vetro con una forma di prisma ottagonale e un Apple Watch costruito quasi interamente in vetro trasparente.

Naturalmente, l’esistenza di un brevetto non garantisce che quanto viene in esso descritto possa effettivamente giungere sul mercato, ma offre senz’altro una panoramica della potenziale visione a lungo termine dell’azienda.