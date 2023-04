Apple vuole IA come coach per la salute: gestirà dieta e sonno

Alla fine anche Apple sta cedendo alla bellezza e al trend dell’intelligenza artificiale. No, non stiamo parlando di un’evoluzione di Siri o dell’arrivo di un chatbot alternativo a ChatGPT, Bing Chat e Google Bard. Il primo passo che il gigante di Cupertino farà nel settore si chiama – per ora – “Quartz” e consiste nell’uso dell’IA per migliorare le funzionalità di benessere presenti su watchOS, ergo su Apple Watch.

Apple vuole l’IA come coach

Stando a quanto appreso da Business Insider, la Mela starebbe lavorando sul progetto Quartz, ovvero un servizio di coaching completamente incentrato sull’intelligenza artificiale. Monitorando le attività degli utenti e i dati acquisiti dallo smartwatch proprietario Apple Watch, dunque, il sistema suggerirebbe delle modifiche agli allenamenti, alla dieta e al sonno al fine di garantire un riposo migliore e un esercizio fisico dall’impatto maggiore, adeguato al fisico e alle condizioni dell’utente.

Secondo le dichiarazioni di alcuni dipendenti Apple che avrebbero già provato con mano un prototipo, il coach in questione verrà rilasciato nel corso del prossimo anno assieme a funzionalità riguardanti le emozioni e la miopia, di cui però a oggi non si conoscono altri dettagli.

In altre parole, il debutto potrebbe avvenire con watchOS 11 e un piccolo assaggio potrebbe essere concesso al pubblico e agli investitori in occasione del prossimo WWDC 2023, ovvero dell’evento dedicato agli sviluppatori che si terrà tra meno di un mese. Come al solito, però, consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze in quanto si tratta ancora di indiscrezioni di mercato, ben distanti dalle conferme ufficiali fornite dalla stessa Apple.

Da prendere sempre cum grano salis sono anche i rumor sulle novità di iOS 17, che verranno svelate proprio nel contesto della WWDC di giugno.