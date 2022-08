Apple Watch 8: ci sarà una nuova colorazione rossa

La prossima settimana si terrà uno speciale evento in occasione del quale Apple toglierà i veli ai nuovi modelli di iPhone e presumibilmente pure ai tanto chiacchierati Apple Watch Serie 8. Nell’attesa, però, le indiscrezioni riguardo la gamma aggiornata di smartwatch del gruppo di Cupertino si susseguono, l’ultima delle quali fa riferimento ad una rinnovata colorazione.

Apple Watch 8: tonalità (PRODUCT) RED rinnovata

Per la precisione, il leaker ShrimpApplePro parla di una rivisitazione della colorazione (PRODUCT) RED, la quale adotterà una tonalità diversa rispetto al passato, anche se non è stata data alcuna indicazione riguardo la modifica cromatica.

Si dice pure che Apple Watch 8 continuerà a essere disponibile nelle canoniche dimensioni da 41 mm e 45 mm, proprio come Apple Watch Series 7.

È stato altresì previsto che il nuovo orologio smart del gruppo di Cupertino sarà disponibile in un numero minore di opzioni di colore rispetto alla Serie 7: Midnight, Starlight, PRODUCT (RED) e Silver. Dovrebbero quindi andare perse le opzioni in blu e verde.

Un altro dettaglio recentemente emerso è che la confezione di vendita del nuovo modello sarà identica a quella del precedente, sia internamente che esternamente, fatta eccezione per la presenza di più colla sulle linguette. La suddetta modifica, che dovrebbe essere addotta anche per iPhone 14, ha lo scopo di lasciare tracce di colla quando si aprono le linguette per confermare che la scatola è stata effettivamente aperta.

È stata fatta menzione pure dei livelli di stock, i quali risulterebbero essere adeguati, per cui non dovrebbero verificarsi ritardi al momento del lancio.

