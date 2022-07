Apple Watch 8: vendite scarse a causa del prezzo

Apple Watch 8 verrà presentato durante il periodo autunnale, ma a quanto pare non sarà un successo, o almeno non lo sarà in tutte le sue varianti. La colpa non è imputabile alle feature o al design, quanto piuttosto al prezzo di vendita che potrebbe rivelarsi particolarmente elevato e, dunque, scoraggiare i possibili acquirenti.

Apple Watch 8: il prezzo troppo alto del Pro limiterà le vendite

Per la precisione, il modello interessato è il Pro, quello precedentemente identificato come “rugged” e di cui si discute ormai da qualche tempo a questa parte. Mark Gurman di Bloomberg ritiene che nella sua versione di partenza potrebbe costare 899 dollari o addirittura 999 dollari. Lo smrtwatch potrebbe insomma avere il medesimo prezzo di un iPhone 14 se non addirittura di più.

Lo scenario descritto poc’anzi sarebbe però già stato previsto da Apple, la quale avrebbe di conseguenza valutato di produrre scorte limitate per il modello Pro, almeno attenendosi a ciò che viene riferito dall’insider Ross Young.

Andando più in dettaglio, l’azienda di Cupertino avrebbe previsto di spedire solo un milione di unità del modello di smartwatch in questione, una cifra nettamente inferiore se confrontata con i quattro milioni di unità preventivamente per la variante classica dell’orologio smart da 45 mm.

Considerando però che Apple Watch 8 Pro sarà destinato agli amanti degli sport estremi e considerando pure che coloro che necessitano di un dispositivo del genere sono in numero ben più limitato rispetto a tutti gli altri, è anche normale mettere in conto vendite inferiori rispetto alla versione classica dello smartwatch.