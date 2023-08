Apple Watch 9: confermato dalla certificazione Bluetooth

Apple Watch 9 è in dirittura d’arrivo, ormai non vi è più dubbio alcuno. Nel corso delle ultime ore, infatti, è emerso che Apple ha aggiunto un nuovo modello di smartwatch al database mondiale dei prodotti Bluetooth.

Apple Watch 9: aggiunto al database mondiale dei prodotti Bluetooth

Questo sta a significare che l’azienda della “mela morsicata” lancerà almeno un dispositivo della gamma Apple Watch nelle settimane a venire, presumibilmente a settembre, come di consueto, insieme al tanto atteso e chiacchierato iPhone 15, nel corso di un evento dedicato.

La conferma del fatto che il prodotto in questione è uno smartwatch è data dal sistema operativo: watchOS 9.6.1.

Purtroppo, però, la pagina del prodotto sul database Bluetooth non fornisce informazioni particolari in merito ad Apple Watch 9 e addirittura il suo sistema operativo, che attualmente è l’ultima release di watchOS 9, dovrebbe venire poi rimpiazzato con watchOS 10 prima del lancio.

Stando tuttavia a precedenti indiscrezioni la Serie 9 dello smartwatch di Apple non porterà in dote particolari novità rispetto al predecessore. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, autorevole e solitamente piuttosto attendibile, i nuovi modelli di Apple Watch di quest’anno includeranno la Serie 9 e un Ultra di seconda generazione. Il giornalista si aspetta che entrambi i modelli siano dotati di un chip S9 capace di garantire prestazioni più veloci e non dovrebbero mancare nuove opzioni di colore, tra cui il rosa per la Serie 9 e una finitura in titanio più scura per il prossimo Ultra. Per quanto riguarda Apple Watch SE di terza generazione non è previsto il lancio almeno fino a settembre del 2024.