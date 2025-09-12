Apple Watch: avvisi di ipertensione in arrivo la prossima settimana

La funzione di rilevamento dell’ipertensione di Apple per Apple Watch ha ricevuto l’autorizzazione della FDA e verrà lanciata la prossima settimana.

Apple Watch: notifiche di ipertensione approvate

Quando Apple ha annunciato l’Apple Watch Series 11 e l’Apple Watch Ultra 3 durante l’evento andando in scena questo martedì, la società ha detto che si aspettava l’approvazione della FDA a stretto giro per gli avvisi di ipertensione e tale autorizzazione è stata ora concessa.

La funzione sarà disponibile su Apple Watch Series 9 e versioni successive, oltre che su Apple Watch Ultra 2 e modelli successivi e ovviamente riguarderà anche i modelli di smartwatch della “mela morsicata” appena presentati, presumibilmente in concomitanza dl rilascio di watchOS 26. Gli avvisi di ipertensione verranno lanciati negli Stati Uniti e in più di 150 paesi, anche se alcune regioni potrebbero richiedere la propria approvazione normativa indipendente.

Le notifiche di ipertensione sfruttano il sensore cardiaco ottico dell’Apple Watch per analizzare le risposte dei vasi sanguigni per periodi di 30 giorni, avvisando gli utenti di segni costanti di ipertensione cronica. La condizione colpisce circa 1,3 miliardi di adulti a livello globale e spesso non viene diagnosticata a causa della mancanza di sintomi.

Apple ha sviluppato la tecnologia utilizzando l’apprendimento automatico e i dati di formazione provenienti da studi che hanno coinvolto oltre 100.000 partecipanti. La società lo ha convalidato in studi clinici con più di 2.000 partecipanti e si aspetta che la funzione avvisi oltre 1 milione di persone con ipertensione non diagnosticata entro il primo anno.

Si consiglia a coloro che ricevono notifiche di monitorare la pressione sanguigna per sette giorni utilizzando strumenti di terze parti e condividere i risultati con gli operatori sanitari, seguendo le linee guida dell’American Heart Association.