Apple Watch continua a dominare il mercato smartwatch

La società di analisi Counterpoint Research ha pubblicato il suo ultimo report sulle spedizioni globali di smartwatch nel quarto trimestre del 2024, da cui si evince un calo del 7% per la prima volta. In tutto ciò, anche Apple, sino ad ora regina indiscussa in tale segmento con Apple Watch, ha visto una perdita del 19%, spedendo circa 800.000 unità in meno, ma la prima posizione in classifica non viene comunque scalfita.

Apple Watch: spedizioni in calo, ma continua a dominare

Andando maggiormente in dettaglio, il report evidenzia la traiettoria discendente di Apple, dovuta principalmente a una maggiore concorrenza e a cicli di aggiornamento più deboli.

Diverse ragioni stanno contribuendo al declino, in primis l’assenza di Apple Watch Ultra 3, gli aggiornamenti minimi delle funzionalità di Apple Watch Series 10 e il mancato rilascio di una nuova versione di Apple Watch SE.

L’azienda guidata da Tim Cook ha anche affrontato una controversia sui brevetti con Masimo l’anno scorso, con il risultato che la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue offerta da Apple Watch è stata vietata negli Stati Uniti. La società ha recentemente evitato un divieto di importazione in un altro caso di controversia sui brevetti con AliveCor.

Il report evidenzia poi che la categoria degli smartwatch per bambini è l’unica a registrare una crescita con Imoo che rimane il leader di mercato guidato dalle sue offerte convenienti e ricche di funzionalità.

Samsung, invece, ha visto una crescita del 3% anno su anno nella quota di spedizione globale, grazie a una forte diffusione dei suoi Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE. Il gigante sudcoreano ha altresì collaborato con Google per lanciare un’esperienza a misura di bambino per il Galaxy Watch7.

Per quel che concerne le prestazioni regionali, la Cina è emersa come il più alto azionario di mercato nelle spedizioni globali per la prima volta, superando il Nord America e l’India. Huawei, Xiaomi e BBK (Imoo) sono stati tra i precursori del mercato cinese.

Ad ogni modo, è prevista una lenta ripresa del mercato globale degli smartwatch nel 2025, con una crescita a una cifra. Probabilmente contribuirà la maggiore aggiunta di funzioni legate all’intelligenza artificiale e quella di sensori avanzati per offrire più approfonditi sui dati sanitari.