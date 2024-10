Apple vince contro Masimo e ottiene 250 dollari

Una giuria federale del Delaware ha stabilito la violazione di alcuni brevetti di Apple da parte di Masimo. Quest’ultima ha copiato il design e usato alcune tecnologie dell’azienda di Cupertino in quattro prodotti. Lo scopo principale di Apple era ottenere un ingiunzione per bloccare la vendita dei dispositivi, ma ha ottenuto solo un risarcimento danni di 250 dollari.

Ancora in corso lo scontro principale

Apple aveva denunciato Masimo esattamente due anni fa (ottobre 2022). Secondo l’azienda di Cupertino, la vecchia versione dello smartwatch Masimo W1 era un clone di Apple Watch. Gli altri prodotti erano stati realizzati con tecnologie Apple protette da brevetto.

La giuria federale ha dato ragione all’azienda di Cupertino, ma ha ottenuto solo 250 dollari come risarcimento danni (il minimo previsto). Gli avvocati di Apple hanno sottolineato che lo scopo principale era bloccare la vendita tramite un’ingiunzione. La giuria ha però respinto questa richiesta perché i prodotti di Masimo attualmente in commercio non violano nessun brevetto.

Questo caso è solo un “antipasto” dello scontro legale ancora in corso. Masimo ha ottenuto dalla ITC (International Trade Commission) il blocco delle importazioni di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti, in quanto integravano un pulsossimetro che violava i brevetti di Masimo.

Apple ha quindi venduto versioni modificate degli smartwatch senza pulsossimetro. Il ban rimarrà in vigore fino al termine dell’appello. Anche il nuovo Apple Watch Series 10 non permette la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.