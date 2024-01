Apple Watch: doppio tocco ignorato con Vision Pro

Dall’analisi delle versioni beta di watchOS 10.4 e iOS 17.4 da poco disponibili, il cui rilascio pubblico è atteso per marzo, è emersa l’implementazione di una nuova opzione su Apple Watch Series 9 e Ultra 2 che serve specificamente a evitare un conflitto tra lo smartwatch e Apple Vision Pro durante l’utilizzo del visore.

Apple Watch: doppio tocco disattivato quando si usa Vision Pro

Apple Watch Series 9 e Ultra 2 mettono a disposizione degli utenti che se ne fanno uso la nuova e tanto bramata gesture del doppio tocco, annunciata al lancio dei dispositivi e concretamente implementata con il successivo rilascio di watchOS 10.1, che è utile per selezionare i pulsanti in primo piano e aprire i widget senza toccare lo schermo. Apple Vision Pro, dal canto suo, può utilizzare lo stesso gesto del dito per selezionare i contenuti su visionOS. In virtù di ciò, l’uso simultaneo dello smartwatch e del visore del colosso di Cupertino potrebbe dare origine a dei conflitti e innescare situazioni fastidiose per chi se ne serve.

Con la nuova opzione introdotta da Apple, invece, diventa possibile scegliere di ignorare il gesto del doppio tocco su Apple Watch quando viene indossato Vision Pro, andando in tal modo ad evitare ogni genere di contrattempo.

Attivando la funzione nelle impostazioni di watchOS, Apple Vision Pro ha la priorità quando si effettua il gesto di selezione, mente quando non si indossa il visore il doppio tocco torna a funzionare come di consueto su Apple Watch, pur lasciando l’opzione abilitata, ovviamente. Si tratta sicuramente di un buon compresso.