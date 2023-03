Apple Watch: il rilevamento su pista è attivo pure in Italia

Con il rilascio di watcOS 9.2, su Apple Watch è stata introdotta una nuova funzione in grado di rilevare automaticamente un allenamento su pista. Inizialmente la feature era stata abilitata solo in USA, ma nel corso delle ultime ore ha fatto capolino pure in Italia, oltre che in Australia, Canada, Germania e Regno Unito.

Apple Watch: funzione di rilevamento su pista attiva in Italia

Apple spiega che Apple Watch rileva in automatico se l’utente sta correndo su una pista di atletica e usa i dati dell’app Mappe di Apple e il GPS per fornire i parametri ottimali per ritmo e distanza.

Per cominciare un allenamento su pista è sufficiente aprire l’app Allenamento su Apple Watch, selezionare la voce Corsa outdoor e se lo smartwatch rileva che l’utente si trova su una pista chiede a quest’ultimo di scegliere una corsia, dopodiché sarà possibile usare il pulsate Più o Meno per scegliere la corsia. Per confermare il tutto occorre poi sfiorare il tasto Conferma.

La prima volta che si esegue un allenamento su pista, è possibile definire l’unità di misura preferita tra miglia o metri. Invece, uscendo dalla pista durante l’allenamento, lo smartwatch informa della cosa con un avviso. Similmente, arrivando su una pista durante un allenamento “Corsa outdoor” verrà chiesto di scegliere una corsia. Inoltre, si possono attivare gli avvisi per i giri, per ricevere un avviso che mostra la distanza, il tempo e il ritmo quando si completa un giro attorno alla pista.

Da tenere presente che per poter essere sfruttata la funzione richiede l’impiego di Apple Watch Series 4 o modelli successivi.

