Apple Watch: in arrivo una versione più economica del SE

Apple Watch SE 2 è la più recente ed “economica” versione dell’orologio smart di Cupertino, ma non è detto che continui ad esserlo dopo l’evento che l’azienda della “mela morsicata” ha fissato per domani per la presentazione di iPhone 14 e Apple Watch 8. Pare essere in dirittura d’arrivo uno nuovo smartwatch dal prezzo estremamente contenuto.

Apple Watch: modello ultra-economico in arrivo

Stando infatti a un report del New York Times diffuso nel corso delle ultime ore, durante l’evento di domani Apple potrebbe svelare un nuovo modello di Apple Watch ultra-economico, dal prezzo addirittura inferiore del modello SE.

La motivazione meramente commerciale di questa scelta sarebbe legata al fatto che il gruppo di Cupertino intende competere in maniera più aggressiva con i produttori di smartwatch per i più giovani, il che va a braccetto con la nuova tendenza che vede i genitori maggiormente propensi all’acquisto di smartband e orologi smart per i propri figli in alternativa agli smartphone. L’idea alla base è quella che gli smartwatch offrono connettività cellulare e possibilità di comunicazione e tracciamento, ma sono al contempo in grado di mitigare problemi quali la dipendenza da Internet.

Nel report diffuso dal New York Times si legge altresì che il nuovo modello di Apple Watch in questione verrà reso disponibile unitamente ad altre nuove versioni dello stesso, di cui una di fascia alta per atleti professionisti che andrà a dare filo da torcere alle soluzioni di casa Garmin, vale a dire il tanto chiacchierato quanto atteso modello Pro.