Apple Watch: in futuro avrà la fotocamera integrata?

Secondo un brevetto emerso online nelle scorse ore, Apple starebbe valutando l’implementazione di una fotocamera a scomparsa sotto al display sui suoi futuri Apple Watch, magari sul prossimo modello Ultra di cui si vocifera ultimamente. Si tratterebbe, in realtà, di un cinturino con fotocamera integrata che all’occorrenza può essere collegata all’orologio smart del gruppo di Cupertino.

Apple Watch: in futuro permetterà di scattare foto

Andando più in dettaglio, il brevetto, rilasciato ad Apple dallo USPTO (United State Patents and Trademark Office), descrive la realizzazione di un meccanismo che potrebbe ospitare una fotocamera per smartwatch e che pare essere usato come parte integrante del corpo di un orologio, un cinturino, per l’appunto.

L’idea alla base è che, al di sotto dell’orologio, si possano “impilare” una serie di accessori esterni, come può esserlo proprio una fotocamera con la quale scattare delle fotografie durante le sessioni di allenamento, di running e di sport all’aperto.

Sulla base della descrizione appena data, però, per fare una fotografia sarebbe necessario rimuovere l’Apple Watch dal polso, estrarre la fotocamera dallo scompartimento in cui è alloggiata e usarla per scattare foto, ma potrebbe pure darsi che l’azienda capitanata da Tim Cook abbia in mente qualche meccanismo di fuoriuscita della fotocamera attivabile direttamente con l’orologio al polso.

Apple avrebbe altresì già predisposto alcuni sistemi diversi con cui far funzionare la feature, ma pare che nessuno si sia verificato abbastanza convincente da far procedere in tale direzione.

Da notare che il fatto che Apple abbia brevettato la possibilità di sfruttare una fotocamera in accoppiata ad Apple Watch non significa che le cose andranno effettivamente in questo modo. Trattandosi di un brevetto potrebbe pure restare solo e soltanto in fase concettuale.

