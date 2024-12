Apple Watch non è più il re degli indossabili da polso

Apple Watch ha perso il suo primato nel mercato degli indossabili da polso, che comprende sia smartwatch che smart band. Ad avere la meglio, adesso, è la Cina con i suoi brand di punta, ovvero Huawei e Xiaomi. Lo scenario si evince chiaramente da quelli che sono gli ultimi dati diffusi da IDC.

Apple Watch perde il primato tra gli indossabili

Analizzando la situazione più in dettaglio, la Cina è diventata il più grande mercato per i dispositivi indossabili da polso, con 45,8 milioni di unità spedite nei primi tre trimestri del 2024, andando a registrare un aumento del 20,1% rispetto all’anno precedente e guidando la crescita globale.

Huawei, che ora è al primo posto, ha guidato le spedizioni globali degli indossabili da polso, con una forte crescita anno su anno. Nel terzo trimestre, hanno lanciato nuovi modelli come gli smartwatch GT5 e GT5 Pro e il monitor della pressione sanguigna WATCH D2 di seconda generazione, con il sistema TruSense per un migliore monitoraggio della salute.

Anche la nuova Band 9 di Xiaomi ha ricevuto un feedback positivo sul mercato, con aggiornamenti riguardo la luminosità dello schermo, la capacità della batteria e le funzioni di salute sportiva, aumentando in modo significativo le spedizioni complessive del produttore che si piazza in seconda posizione.

Al terzo posto c’è poi BBK, che si occupa principalmente di smartwatch per bambini in Cina e recentemente sta cercando di espandersi in vari mercati emergenti.

Apple Watch Series 10, annunciato da Apple a settembre scorso, ha così preso il primo posto a livello globale nel terzo trimestre, scendendo in quarta posizione.

I prodotti di settima generazione di Samsung, poi, tra cui il nuovo modello Ultra, hanno colmato le lacune nel mercato degli smartwatch di fascia alta, mentre la versione FE ha aumentato le spedizioni come opzione entry-level.

Guardando al futuro, il mercato cinese degli indossabili da polso dovrebbe raggiungere le 62,5 milioni di spedizioni nel 2025, con un aumento del 3,2% anno su anno. Le tendenze chiave includono ulteriori miglioramenti nelle funzioni di monitoraggio della salute, la diversificazione dei canali online e offline e una maggiore personalizzazione degli accessori.

IDC prevede inoltre che il mercato degli indossabili da polso cresca del 6,1% anno su anno nel 2024, raggiungendo 538 milioni di unità, ma la crescita rallenterà al 3,9% nel 2025, man mano che mercati come Stati Uniti e India cominceranno a stabilizzarsi.