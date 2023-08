Apple Watch: quadrante abbinato a cinturino e vestiti

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple starebbe valutando la possibilità, per Apple Watch, di aggiungere dei sensori di campionamento del colore che consentirebbero di abbinare i quadranti ai colori del cinturino e dei vestiti dell’utente.

Apple Watch con sensori di campionamento del colore

La novità viene descritta in un nuovo brevetto concesso questa settimana dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, intitolato “Dispositivi elettronici con sensori di campionamento del colore”, sulla falsariga di una precedente proprietà intellettuale.

Andando più in dettaglio, Apple descrive come i sensori di luce sotto il display dell’Apple Watch potrebbero misurare il colore degli oggetti esterni, al fine di far corrispondere lo sfondo di il quadrante attualmente visualizzato con il colore dell’abbigliamento di chi lo indossa e il cinturino adoperato.

Nel brevetto viene spiegato come un sensore ottico come una fotocamera, un sensore di prossimità, un sensore di luce ambientale, un sensore di impronte digitali o un altro sensore sotto lo schermo basato sulla luce possa campionare i colori emettendo una sequenza di luce rossa, verde e blu su un oggetto esterno posizionato nella sua linea di vista, in maniera tale da poter andare a misurare i livelli di riflettanza RGB.

Successivamente, i circuiti di controllo nell’orologio applicherebbero un algoritmo ad hoc del cinturino al campione di colore e lo abbinerebbero a un elenco predefinito di colorazioni del cinturino dello smartwatch, mentre un algoritmo dell’abbigliamento abbinerebbe l’abbigliamento all’interno di una paletta di colori determinata.

Nella fase fimale, il circuito di controllo imiterebbe il colore campionato sullo sfondo del quadrante dell’Apple Watch, andandogli a conferire un aspetto che possa risultare il più uniforme possibile.