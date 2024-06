Apple Watch salva la vita a un vigile del fuoco colpito da infarto

L’Apple Watch è in grado di monitorare e analizzare la frequenza cardiaca di chi lo indossa. Se rileva qualcosa di anomalo o insolito, invia una notifica per avvisare l’utente. Questa funzionalità di monitoraggio cardiaco dell’Apple Watch ha già salvato diverse vite.

Per esempio, ha permesso di diagnosticare un’embolia polmonare nella 29enne americana Kimmie Watkins. Pochi giorni fa, anche Travis Chalmers, un vigile del fuoco canadese di 44 anni, è stato salvato dal suo Apple Watch. Il dispositivo ha rilevato che Chalmers stava avendo un attacco di cuore. Avvertendo subito l’anomalia cardiaca, lo smartwatch di Apple ha permesso a Chalmers di recarsi prontamente in ospedale ed evitare così il peggio.

L’Apple Watch ha rilevato un battito cardiaco irregolare

Mentre giocava a hockey con suoi figli, Travis ha avvertito una “sensazione di calore” nel petto e un forte mal di testa. Lì per lì non ha dato peso alla cosa, pensando si trattasse di banale un raffreddore o dell’allergia stagionale. “Circa mezz’ora dopo, ero sdraiato con mia figlia e il mio cuore continuava a battere forte“, ha raccontato. Così ha deciso di monitorare continuamente la frequenza cardiaca con il suo Apple Watch.

Il dispositivo ha subito indicato che il vigile del fuoco soffriva di fibrillazione atriale, un disturbo del ritmo cardiaco che può aumentare il rischio di ictus e insufficienza cardiaca. Poiché il suo cuore continuava a mantenere un ritmo irregolare, ha deciso di recarsi all’ospedale più vicino.

Dopo una serie di esami, i medici hanno confermato che si trattava di un attacco cardiaco, con una delle arterie completamente bloccata. Ora è fuori pericolo, ma dovrà assumere farmaci per il resto della sua vita. Il padre di famiglia afferma che senza l’Apple Watch forse oggi non sarebbe vivo.

Un indicatore sempre più utile per i medici

Secondo Ciorsti MacIntyre, cardiologo presso il QEII Hospital di Halifax, sempre più persone sono in grado di rilevare anomalie cardiache grazie all’Apple Watch. Anche se a volte la causa può rivelarsi benigna, questa funzionalità può salvare delle vite. I dati raccolti da questo tipo di dispositivo sono essenziali per integrare i sintomi dei pazienti.

Aiutano i medici a “ricostruire ciò che è accaduto in modo da stabilire una correlazione tra i sintomi e lo stato del ritmo cardiaco in un determinato momento“, spiega il cardiologo. Uno degli elementi essenziali affinché l’Apple Watch sia efficace in queste situazioni è indossarlo spesso. Più il dispositivo conosce la frequenza cardiaca e la misura nel tempo, più è in grado di riconoscere un’anomalia.

Gli smartwatch possono essere molto efficaci anche in altre situazioni, come il rilevamento di incidenti stradali. L’anno scorso, infatti, in Germania l’Apple Watch è stato in grado di rilevare un incidente fornendo il luogo esatto ai servizi di emergenza, che sono intervenuti per salvare le tre vittime.