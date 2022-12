Apple Watch SE 2 sempre più SCONTATO su Amazon

Apple Watch 2 è piccolo solo nel prezzo. Le sue prestazioni sono vincenti perché unisce la tecnologia Apple al prezzo più economico di sempre. Al polso sarà uno spettacolo non solo da guardare, ma anche da utilizzare. Ottime le funzionalità che restituiscono informazioni preziose per la tua salute e per i tuoi allenamenti. Acquistalo su Amazon a soli 271 euro, invece di 309 euro.

Grazie a questa offerta puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 54,40 euro l’una. Come avrai potuto capire questo mini finanziamento è a tasso zero e puoi attivarlo senza problemi direttamente al check out con Cofidis. Insomma, hai tutte le carte in tavola per ottenere questo smartwatch performante apprezzato da milioni di utenti nel mondo.

Apple Watch SE 2: prezzo basso, alte prestazioni

Apple Watch SE 2 è elegante e intelligente. Le sue prestazioni sono il 20% più veloci rispetto ai modelli precedenti grazie al chip S8 SiP. I suoi sensori forniscono parametri sempre più precisi. Controlla la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e la qualità del tuo sonno. Monitora le tue attività sportive e confronta gli allenamenti per raggiungere ogni obiettivo prefissato.

Mettilo nel carrello a soli 271 euro oppure a 54,40 euro al mese per cinque mesi. Ricordati che per accedere a questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.