Apple Watch SE 2 Cellular (quasi) in REGALO al Prime Day

Apple Watch SE 2 GPS + Cellular è il giusto compromesso tra qualità elevata e ottimo prezzo. Il risparmio poi diventa doppio con il Prime Day. Infatti, ancora per pochissimo tempo, è in offerta a 307 euro, invece di 359 euro. Uno sconto molto interessante che ti permette di acquistarlo risparmiando 52 euro. Completo di tutto, non ha nulla da invidiare ai migliori orologi di ultima generazione top di gamma.

Dotato della funzione “Rilevamento Incidenti“, svolgi ogni tua attività con più tranquillità. La sicurezza è assicurata dal fatto che sarà il tuo smartwatch a chiamare i soccorsi per te, inviando anche la tua posizione attuale. Al lavoro, in viaggio o a spasso per qualche avventura sarai sempre protetto e sicuro di non essere solo, anche se effettivamente lo sei. I sensori professionali misurano i parametri vitali per fornirti le informazioni necessarie.

Apple Watch SE: un prezzo vincente sul Prime Day

Approfitta del Prime Day per acqusitare l’Apple Watch SE 2 a un prezzo regalato. La versione in promozione è quella GPS + Cellular con cassa da 40mm. Ciò vuol dire che con una eSIM lo utilizzi senza dover avere con te lo smartphone per effettuare e rispondere alle chiamate, inviare email, chat e tanto altro ancora. Leggero e resistente, è il compagno ideale da avere sempre al polso. Tienilo anche mentre dormi e scopri la qualità del tuo sonno.

Acquistalo subito a soli 307 euro, invece di 359 euro. Questa promozione è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.