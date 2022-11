Apple Watch SE Cellular a un prezzo REGALO su Amazon

Apple Watch SE GPS + Cellular è l’ottimo smartwatch iOS di Apple completo di tantissime funzioni a un prezzo decisamente più abbordabile. In tema di Black Friday, Amazon ha pensato bene di abbattere il suo costo ancora di più. Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 379 euro. Un ottimo affare.

Inoltre, con Amazon puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili da 59,80 euro l’una. In questo modo lo acquisti subito e lo paghi un po’ alla volta a tasso zero, senza interessi. Vedrai che non te ne pentirai affatto. Questo è un vero e proprio personal trainer da polso capace di monitorare anche la tua salute.

Apple Watch SE a prezzo BOMBA: Amazon fa il botto

Fai il botto anche tu acquistando il fantastico Apple Watch SE a soli 299 euro, invece di 379 euro. Si tratta di un prezzo speciale in offerta lampo disponibile solo su Amazon. Con questo smartwatch hai tutto ciò che ti serve per rendere la tua vita, il tuo lavoro, la tua routine, la tua salute e il tuo allenamento smart.

Grazie ai suoi speciali sensori, monitori regolarmente la tua attività fisica analizzando i tuoi progressi costantemente. Con il sensore della frequenza cardiaca controlli lo stato di salute del tuo cuore. E con l’analisi del sonno sai se questa notte ti sei riposato abbastanza per affrontare la giornata.

Fai la scelta giusta adesso che puoi. Acquista Apple Watch SE a soli 299 euro, invece di 379 euro. Questa promozione la trovi solo su Amazon che ti permette di pagare in comode rate da 59,80 euro al mese, per 5 mesi, senza interessi. Affrettati però perché sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.