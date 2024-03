Apple Watch SE in promozione su Amazon: risparmia il 13%

Questo fine settimana è ricco di offerte interessanti per tutti i gusti. Stai cercando uno smartwatch top di gamma a un prezzo più basso? Samsung Galaxy Watch6 è in offerta su Amazon! Lo stesso portale ospita tuttavia un altro orologio intelligente di ultima generazione a un cartellino intrigante, questa volta proveniente dalla Mela di Cupertino. Stiamo parlando di Apple Watch SE 2023, che potrebbe interessarti particolarmente in quanto scontato del 13%.

Apple Watch SE 2023 scontato su Amazon: affare del weekend

L’offerta di questo weekend riguarda, per essere precisi, Apple Watch SE 2023 con supporto GPS, cassa da 44 mm e cinturino Sport colore Mezzanotte. Elegante e sportivo allo stesso tempo, lo smartwatch economico di seconda generazione ha tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, grazie a un ricco kit di sensori e a un’app Allenamento pensata per seguirti in tantissimi sport. Grazie anche alla resistenza all’acqua fino a 50 metri e ai 3 mesi gratis di Apple Fitness+ regalati con l’acquisto, potrai monitorare le tue prestazioni durante il nuoto, surf, corsa, ciclismo e tante altre attività.

Il sistema operativo watchOS 10 consente dunque di accedere ad applicazioni ridisegnate e funzioni avanzate, compreso il rilevamento di incidenti e cadute di ultima generazione. Il sensore cardiaco all’avanguardia, al contempo, monitora costantemente il battito del cuore per avvertirti in caso di irregolarità.

Lo smartwatch è ora disponibile su Amazon al 13% in meno, ovvero a 279 euro al posto di 319 euro. Il pagamento puoi effettuarlo in unica soluzione o in 5 mensilità senza interessi grazie al piano a rate pensato da Amazon stessa. La consegna resta gratuita e avviene entro una settimana.