Apple Watch SE da PAURA: sconto di 90€ con le Offerte Esclusive Prime

Le Offerte Esclusive Prime su Amazon hanno colpito nel segno anche il fantastico Apple Watch SE 44mm. Oggi lo metti in carrello a soli 239 euro, invece di 329 euro. Risparmi esattamente 90 euro con questo ordine che puoi anche pagare in 5 rate mensili da 47,80 euro al mese, tasso zero.

Metti al polso un portento della tecnologia. Non solo sarà un perfetto personal trainer, ma potrai anche controllare regolarmente la tua salute. I suoi sensori evoluti registrano i tuoi allenamenti e la frequenza cardiaca. In questo modo saprai sempre in che condizioni è il tuo corpo.

Apple Watch SE 44mm: ampio schermo, prezzo ridotto

Scegli la precisione acquistando Apple Watch SE a soli 239 euro, invece di 329 euro. Grazie al suo ampio display senza cornici puoi vedere comodamente tutte le notifiche del tuo telefono. Puoi anche rispondere a chiamate, messaggi, chat ed email.

Monitora la tua frequenza cardiaca e controlla la qualità del tuo sonno. Come una brava mamma ti dirà quando è ora di andare a letto per goderti un riposo ristoratore. Inoltre, grazie a SOS Emergenze e Rilevamento Cadute, in caso di bisogno chiamerà i servizi di emergenza.

Affrettati per approfittare di questo super sconto con le Offerte Esclusive Prime. Vai su Amazon e acquista Apple Watch SE 44mm a soli 239 euro, invece di 329 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili, senza interessi, da 47,80 euro al mese.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.