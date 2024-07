Apple Watch Series 10 e Ultra 3: nuovo chip e altre novità

Il prossimo Apple Watch Series 10 dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un display più grande e per quella di un nuovo chip. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua newsletter “Power On”.

Apple Watch Series 10 e Ultra 3: display di dimensioni maggiori e migliorie varie

Andando più nello specifico, i nuovi modelli di Apple Watch Series 10 continueranno a essere disponibili in due dimensioni, codificate come “N217” e “N218”, e avranno display più grandi (uno dei due modelli avrà uno schermo grande quasi quanto quello dell’Apple Watch Ultra), ma presenteranno uno spessore ridotto.

I nuovi smartwatch saranno altresì dotati dotati di un nuovo processore che succederà al chip S9 dell’anno scorso. Ciò potrebbe preparare il terreno per futuri miglioramenti dell’IA, ma al momento non ci sono piani per portare Apple Intelligence sull’Apple Watch.

Apple sta inoltre lavorando su funzionalità di rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna per Apple Watch, ma Mark Gurman riferisce che lo sviluppo non è andato come previsto e che l’azienda ha incontrato seri ostacoli. La funzione di rilevamento dell’ipertensione non è stata sufficientemente affidabile durante i test e ci sono preoccupazioni per la sua integrazione nel prossimo modello.

Allo stesso modo, la funzione di rilevamento dell’apnea notturna sta dando problemi perché si basa sulla saturazione di ossigeno nel sangue che gli Apple Watch negli Stati Uniti non possono attualmente misurare a causa di problemi legali con Masimo. Mark Gurman ipotizza che la disputa possa essere risolta entro settembre, oppure che Apple possa aggirare il problema sostenendo che il sensore di ossigeno nel sangue potrebbe venire adoperato per scopi non direttamente correlati proprio ai livelli di ossigeno nel sangue. Non è poi da escludere che l’azienda decida di annunciare la funzione di rilevamento dell’apnea notturna rimandando però l’effettiva implementazione a data da destinarsi.

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra 3, invece, non c’è da aspettarsi un nuovo design e anche in tal caso sono attese migliorie al chip.