Apple Watch Series 10 con schermo Ultra?

L’azienda di Cupertino festeggerà quest’anno il decimo compleanno di Apple Watch. Secondo Mark Gurman di Bloomberg sono previsti diversi cambiamenti per Series 10, tra cui uno schermo di maggiori dimensioni, probabilmente come quello dei Watch Ultra. Non è prevista però nessuna funzionalità IA, al momento riservate agli altri prodotti (iPhone, iPad e Mac).

Watch Series 10: possibili novità

L’attuale Watch Series 9, annunciato il 12 settembre 2023 insieme al Watch Ultra 2, viene offerto in due varianti con schermo da 41 e 45 millimetri (misura dell’altezza). Secondo Gurman, Apple aumenterà la dimensione dello schermo di Watch Series 10, quindi almeno uno dei due modelli (nomi in codice N217 e N218) dovrebbe avere un display da 49 millimetri, come quello dei Watch Ultra.

Ci saranno altre novità per i futuri smartwatch. È previsto un nuovo processore (forse Apple S10) per Watch Series 10 e Ultra 3 che supporta alcune funzionalità IA. Apple Intelligence rimarrà però un’esclusiva di iPhone, iPad e Mac. Non è noto inoltre se verranno aggiunte la misurazione della pressione sanguigna e la rilevazione delle apnee notturne.

La tecnologia per la misurazione dell’ipertensione non si è dimostrata molto affidabile durante i test. Più complicato invece lo sviluppo della funzionalità che rileva le apnee notturne, in quanto legata alla misurazione dell’ossigeno nel sangue. Apple ha eliminato il sensore dai Watch Series 9 e Ultra 2 venduti negli Stati Uniti per rispettare l’ordine della ITC (International Trade Commission). Solo dopo il processo di appello si saprà sono stati violati o meno i brevetti di Masimo.

Un’altra funzionalità attesa è la misurazione del livello di glucosio nel sangue, ma non è noto se la tecnologia è pronta per il debutto. Per velocizzare la produzione potrebbe essere usata la stampa 3D per la cassa di alcuni modelli. Apple avrebbe infine avviato lo sviluppo di un Watch SE con cassa in plastica rigida al posto dell’alluminio.