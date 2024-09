Apple Watch Series 10: stesso sensore cardiaco del Series 9

Sebbene in precedenza fossero circolate voci secondo cui Apple Watch Series 10 avrebbe ricevuto un nuovo sensore cardiaco, le cose non sembrano essere andate effettivamente in questo modo. In base alla consultazione delle specifiche tecniche riferite da Apple per il suo nuovo smartwatch, il dispositivo è dotato di un sensore cardiaco ottico di terza generazione, che è praticamente lo stesso usato sul precedente Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 10: sensore cardiaco uguale al vecchio modello

Da tenere presente che con Apple Watch Series 10 è stato introdotto il rilevamento dell’apnea notturna, ma per fare ciò viene sfruttato l’accelerometro. La nuova feature, dunque, non ha richiesto un aggiornamento del sensore cardiaco e infatti si tratta di una novità che sarà implementata tramite aggiornamento software pure su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, in quanto entrambi hanno lo stesso sensore cardiaco di terza generazione del nuovo modello.

L’azienda capitanata da Tim Cook stava lavorando al monitoraggio della pressione sanguigna per Apple Watch Serie 10, ma la funzione non sarebbe stata pronta in tempo utile per il lancio del dispositivo. Apple non ha pertanto introdotto caratteristiche di salute diverse dalla capacità di rilevare l’apnea notturna.

L’obiettivo principale per il nuovo smartwatch è stato quindi quello di sfruttare un design rinnovato, più sottile e leggero dei precedenti modelli, cosa in cui l’azienda della “mela morsicata” pare essere riuscita alla perfezione. Il dispositivo, inoltre, può contare su un nuovo sensore di temperatura dell’acqua, un sensore di profondità, l’app Oceanic+ per lo snorkeling e l’app Tides, che lo avvicina in fatto di funzionalità ad Apple Watch Ultra 2.