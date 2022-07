Apple Watch Series 6: quasi al minimo storico su Amazon

In tema smartwatch Amazon si è proposto con un’offerta decisamente interessante. Acquista Apple Watch Series 6 a soli 364,88 euro, invece di 469 euro. Stiamo parlando della versione GPS con cassa da ben 44mm.

Si tratta di un prodotto ancora molto attuale e apprezzato dagli utenti di tutto il mondo. Questo modello è dotato di sensori in grado di misurare il livello di ossigeno del sangue. In pratica, avrai sotto controllo la tua salute sempre e ovunque.

Infatti, oltre a questo, Apple Watch Series 6 monitora anche la frequenza cardiaca e può eseguire in qualsiasi momento un ECG, disponibile poi da inviare al tuo medico di fiducia. Vivi una vita più sana, attiva e connessa acquistandolo a un ottimo prezzo.

Apple Watch Series 6: non ti perderai più nulla

Questa occasione irripetibile la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Metti nel carrello l’intramontabile Apple Watch Series 6 a soli 364,88 euro, invece di 469 euro. Vicinissimi al minimo storico, è un prodotto da non lasciarsi scappare.

Grazie a questo smartwatch iOS avrai tutto sotto controllo per non perderti nulla. Riceverai chiamate e messaggi ai quali potrai rispondere direttamente dal tuo dispositivo al polso. Potrai ascoltare tutta la musica che vuoi e pagare i tuoi acquisti contactless con il tuo nuovo orologio smart.

Avrai tutto più chiaro grazie al nuovo display Retina always-on che è 2,5 volte più luminoso dei modelli precedenti, anche sotto la luce piena del sole. Non dovrai alzare il polso per leggere le informazioni, ma potrai vederle sempre, senza dover riattivare l’orologio.

Impermeabile all’acqua e alle polveri, potrai non solo portarlo con te sotto la doccia o in piscina, ma anche in spiaggia e al mare. Apple Watch Series 6 a soli 364,88 euro, invece di 469 euro, non teme proprio nulla. E con Cofidis, su Amazon puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate. Niente male vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.