Apple Watch Series 7 sta per arrivare: ecco quando

Apple ha annunciato che la nuova edizione dell'Apple Watch (lo smartwatch più venduto al mondo) sta per arrivare. Ufficiali le date di quella che è la settima generazione del device: a partire dall'8 ottobre saranno disponibili le prenotazioni, mentre a partire dal 15 ottobre saranno disponibili le prime consegne in-store o le prime spedizioni.

Apple Watch Series 7, si parte

Su Amazon tutti i modelli saranno immediatamente disponibili per la prenotazione su questa pagina.

Maggior spazio per i contenuti, maggior resistenza di scocca e display, maggior versatilità per ogni tipologia d'uso: Apple Watch Series 7 punta soprattutto ad allargare i propri confini, arrivando anche in quei contesti dove oggi erano soprattutto gli smartwatch sportivi a fare la voce grossa. Cupertino vuole un perimetro più ampio, vuole chiudere spazi e la generazione 7 mette in campo un display con il 20% di spazio in più ed una lunga serie di novità specifiche per allenamento e forma fisica.

Scopi e funzioni sono stati ben identificati alla presentazione ufficiale, ora non resta che l'esame di mercato: dall'8 ottobre chi vuole mettersi un Apple Watch 7 al polso potrà ordinarlo e riceverlo nel giro di breve, mentre chi attende rischierà di non poterlo avere prima di 1-2 mesi (tempi già registrati sui modelli più cercati di iPhone 13).