iPhone 13, l'immediato possibile: ultimi 19 modelli

Se stai per cambiare smartphone e vorresti un iPhone 13 hai poche possibilità di fronte: se il cambio deve avvenire nell'immediatezza (perché il tuo vecchio smartphone si è rotto, perché vuoi saltare subito sulla nuova generazione del melafonino o per qualunque altro motivo), le possibilità residue son rimaste poche. I motivi son noti: alta domanda durante le prenotazioni, bassa disponibilità generale e a tutto ciò si aggiungono i problemi che sembrano provenire dalla crisi energetica cinese.

Insomma, le chance sono poche, ma ne sono rimaste 19 che è ancora possibile cogliere al volo: solo 19 modelli su decine e decine di combinazioni cromatiche, di modello e di memoria. In alcuni casi, inoltre, le unità residue si contano sulle dita di una mano.

iPhone 13, quel che rimane

Tre, infatti, gli iPhone 13 residui su Amazon che possono ancora essere consegnati “entro domani”. Si tratta nello specifico di:

L'elenco è aggiornato a questa mattina (30 settembre). Abbiamo verificato il fatto che, in molti casi, la ricerca Amazon non restituisce le disponibilità con precisione, dunque questo elenco è il più affidabile per poter mettere mano agli iPhone residui con disponibilità e consegna immediata.

E gli altri modelli?

La gamma Pro Max non aggiornerà i propri scaffali almeno fino al mese di novembre, la linea Pro almeno fino a fine ottobre. Insomma: chi vuole un iPhone 13 immediatamente dovrà metterlo immediatamente nel carrello. Quando si riapriranno gli acquisti è presumibile un effetto simile a quello che la PS5 sta vivendo ormai da mesi: piccoli stock immediatamente esauriti e seria difficoltà di ulteriore approvvigionamento.

Ecco perché, se si è scelto l'iPhone 13, bisogna salire a bordo ora, subito. In caso contrario le difficoltà nel futuro prossimo saranno scarne.